Nuits du 23 au 25 février 2026 : fermetures à prévoir entre Orange et Avignon Le Pontet sur l'A7

Sortie obligatoire et entrée interdite pour les véhicules en direction de Lyon au niveau de l’échangeur d’Avignon-Le Pontet (n°23) la nuit du lundi 23 février 2026, de 21h à 6h.

Les conducteurs en provenance de Marseille et en direction de Lyon ou de Montpellier devront sortir à l’échangeur d’Avignon-Le Pontet (n°23), suivre la D225 en direction d’Avignon puis la D907 en direction d’Orange et de Bollene pour reprendre ensuite l'A7 au niveau de l'échangeur d'Orange sud (n°22).

De fait, la sortie Orange sud (n°22) sera fermée pour les véhicules en provenance de Marseille.

Sortie obligatoire et entrée interdite pour les véhicules en direction de Marseille au niveau de l’échangeur d’Orange sud (n°22) les nuits du mardi 24 et mercredi 25 février 2026, de 21h à 6h.

Les conducteurs en provenance de Lyon / Montpellier et en direction de Marseille devront sortir à l’échangeur d’Orange sud (n°22) suivre la D907 en direction d’Avignon pour reprendre l'A7 au niveau de l'échangeur d’Avignon Le Pontet (n°23).

De fait la sortie d’Avignon-Le Pontet (n°23) sera fermée pour les véhicules en provenance de Lyon.

Au niveau de la zone de chantier, la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier. La vitesse sera ponctuellement abaissée à 70 km/h sur toute la zone de chantier, jusqu’au vendredi 26 juin 2026.

