Travaux
Rénovation des chaussées de l’A7 : démarrage des travaux entre Orange et Avignon nord
Dans le cadre de sa politique d’entretien et de maintenance de l’infrastructure, VINCI Autoroutes engage une nouvelle campagne de travaux de rénovation des chaussées de l’A7. Cette phase, qui concerne le tronçon situé entre Orange centre et Avignon nord, se déroulera du 19 janvier au 26 juin 2026.
Des travaux réalisés de jour comme de nuit, y compris certains week-end sur des périodes creuses, pour limiter la gêne à la circulation
Le planning de réalisation du chantier a été optimisé pour limiter la durée des travaux dans le temps et préserver des conditions de circulation optimales pour les conducteurs. Ces travaux se dérouleront majoritairement de jour comme de nuit y compris certains week-ends sur les périodes creuses, avec la mise en place de basculements de circulation en mode 2x2 voies et ponctuellement de nuit à raison de 4 nuits par semaine, du lundi au vendredi, de 21h à 6h, lorsque le trafic est moins dense avec la mise en place de basculement de circulation en mode 2x1 voies . Le calendrier des travaux a été dicté par la densité du trafic et adapté pour tenir compte des prévisions de trafic, les travaux étant en effet réalisés sans interruption de la circulation.
Vos conditions de circulation durant les travaux
Au niveau de la zone de chantier, la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier. La vitesse sera ponctuellement abaissée à 90 km/h sur toute la zone de chantier, du lundi 19 janvier au vendredi 26 juin 2026.
Des fermetures nocturnes ponctuelles sont prévues sur les échangeurs d’Orange centre (n°21), d’Orange sud (n°22), Avignon le Pontet (n°23) et Roquemaure (n°22) sur A9 pour permettre la bonne progression du chantier.
La fermeture nocturnes de l’entrée en direction de Lyon de l’échangeur Avignon le Pontet (n°23) est prévue pendant les nuits du lundi 19 et du mardi 20 janvier, de 21h à 6h :
- Les conducteurs désirant emprunter l’autoroute en direction de Lyon pourront le faire à l’échangeur d’Orange sud (n°22).
La fermeture nocturne de l’entrée en direction de Marseille et de la sortie en provenance de Lyon de l’échangeur d’Orange sud (n°22) est prévue pendant la nuit du jeudi 22 janvier, de 21h à 6h :
- Les conducteurs désirant emprunter l’autoroute en direction de Marseille doivent suivre la D907 en direction d'Avignon, puis suivre la D 225 en direction de Carpentras pour rejoindre l'autoroute A7 au niveau de l’échangeur (n° 23) d’Avignon le Pontet.
Les conducteurs de véhicules légers désirant quitter l’autoroute A7, venant de Lyon, peuvent le faire sur l’autoroute A7, depuis la sortie Orange centre (n° 21).
- Les conducteurs de poids lourds désirant quitter l’autoroute A7, venant de Lyon, peuvent le faire sur l’autoroute A7, depuis la sortie Bollène (n° 19) en suivant la RN7 en direction d’Orange.
La circulation s’effectuant sur des voies réduites au niveau des zones en travaux, des ralentissements sont susceptibles de se former en amont et au niveau de la zone de chantier. Il est fortement conseillé aux usagers de l’A7 de s’informer des conditions de circulation avant de prendre la route et de rester attentif aux éventuels conseils de déviation qui pourraient leur être communiqués.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :
- Radio VINCI Autoroutes (107.7) et son application
- Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
- L’application gratuite Ulys : trafic en temps réel
- Le site Internet www.vinci-autoroutes.com
- Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic