Rénovation des chaussées de l’A7 : démarrage des travaux entre Orange et Avignon nord

Au niveau de la zone de chantier, la circulation est basculée en double sens sur le sens opposé, afin d’isoler la zone de travaux pour la sécurité des usagers et celle des intervenants du chantier. La vitesse sera ponctuellement abaissée à 90 km/h sur toute la zone de chantier, du lundi 19 janvier au vendredi 26 juin 2026.

Des fermetures nocturnes ponctuelles sont prévues sur les échangeurs d’Orange centre (n°21), d’Orange sud (n°22), Avignon le Pontet (n°23) et Roquemaure (n°22) sur A9 pour permettre la bonne progression du chantier.

La fermeture nocturnes de l’entrée en direction de Lyon de l’échangeur Avignon le Pontet (n°23) est prévue pendant les nuits du lundi 19 et du mardi 20 janvier, de 21h à 6h :

Les conducteurs désirant emprunter l’autoroute en direction de Lyon pourront le faire à l’échangeur d’Orange sud (n°22).



La fermeture nocturne de l’entrée en direction de Marseille et de la sortie en provenance de Lyon de l’échangeur d’Orange sud (n°22) est prévue pendant la nuit du jeudi 22 janvier, de 21h à 6h :

Les conducteurs désirant emprunter l’autoroute en direction de Marseille doivent suivre la D907 en direction d'Avignon, puis suivre la D 225 en direction de Carpentras pour rejoindre l'autoroute A7 au niveau de l’échangeur (n° 23) d’Avignon le Pontet.

Les conducteurs de véhicules légers désirant quitter l’autoroute A7, venant de Lyon, peuvent le faire sur l’autoroute A7, depuis la sortie Orange centre (n° 21). Les conducteurs de poids lourds désirant quitter l’autoroute A7, venant de Lyon, peuvent le faire sur l’autoroute A7, depuis la sortie Bollène (n° 19) en suivant la RN7 en direction d’Orange.

La circulation s’effectuant sur des voies réduites au niveau des zones en travaux, des ralentissements sont susceptibles de se former en amont et au niveau de la zone de chantier. Il est fortement conseillé aux usagers de l’A7 de s’informer des conditions de circulation avant de prendre la route et de rester attentif aux éventuels conseils de déviation qui pourraient leur être communiqués.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques ou de l’avancement des travaux. VINCI Autoroutes propose un dispositif pour informer les clients en temps réel :