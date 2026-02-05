Echangeur Porte de DrômArdèche

Le projet d’échangeur de Porte de DrômArdèche bénéficie d’un cofinancement porté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Drôme, la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche et VINCI Autoroutes. Il représente un investissement total de 25,8 M€ HT.

Inscrit au Plan d’Investissement Autoroutier validé par l’État par décret du 6 novembre 2018, le programme de l’opération a été approuvé par décision ministérielle en juillet 2021.