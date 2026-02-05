Echangeur Porte de DrômArdèche
sur l'A7
Pourquoi cet aménagement ?
Un territoire mieux desservi
La section de l’autoroute A7 située entre Chanas et Tain-l’Hermitage, longue de 32 kilomètres, est le plus long tronçon sans entrée ni sortie sur l’axe autoroutier structurant de la vallée du Rhône. Situé sur l’autoroute A7 (Lyon-Marseille), dans le département de la Drôme (26), le projet, composé de deux demi-échangeurs, s’implantera respectivement sur les communes de Saint-Rambert-d’Albon, d’Albon et de Saint-Barthélemy-de-Vals.
Deux nouveaux demi-échangeurs pour le développement local
Le projet répond à un besoin concret du territoire : offrir de nouveaux accès à l’A7 pour mieux connecter les communes et accompagner le développement local.
Les objectifs du projet
Une réponse plurielle aux attentes du territoire
La création des deux demi-échangeurs permettra, à terme, de :
- désenclaver le territoire en facilitant l’accès à l’autoroute ;
- améliorer les déplacements du quotidien et fluidifier les conditions de circulation aux
échangeurs de Chanas et de Tain-l’Hermitage ;
- renforcer l’attractivité économique du territoire en améliorant la desserte des principaux
pôles d’activités dont le Parc Axe 7 ;
- accompagner le développement touristique en améliorant l’accès aux sites et activités
de loisirs.
Des accès simplifiés pour les usagers et les acteurs du territoire
Les futurs échangeurs de Saint-Rambert d’Albon et de Saint-Barthélémy-de-Vals permettront un accès direct à l’autoroute, réduisant les détours et limitant le trafic de transit dans les centres urbains. Cette nouvelle organisation des flux facilitera la desserte des bassins d’emplois et des principaux pôles d’activité du territoire, tout en améliorant la circulation dans les communes traversées.
Un besoin exprimé de longue date par les élus locaux et les habitants
Le projet répond à un besoin concret du territoire : offrir de nouveaux accès à l’A7 pour mieux connecter les communes et accompagner le développement local. Porté par VINCI Autoroutes, la Communauté de communes Porte de DrômArdèche, le Département de la Drôme et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, il s’inscrit dans une dynamique partenariale forte. Issu d’un long processus de concertation engagé depuis 2019, il a été reconnu d’utilité publique par arrêté préfectoral du 7 janvier 2025 et autorisé au titre du code de l’environnement, le 21 février 2025.
Les grandes étapes du projet
Les cofinanceurs
Le projet d’échangeur de Porte de DrômArdèche bénéficie d’un cofinancement porté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Drôme, la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche et VINCI Autoroutes. Il représente un investissement total de 25,8 M€ HT.
Inscrit au Plan d’Investissement Autoroutier validé par l’État par décret du 6 novembre 2018, le programme de l’opération a été approuvé par décision ministérielle en juillet 2021.
Les deux demi-échangeurs
Le projet des deux demi-échangeurs de Porte de DrômArdèche intègre plusieurs aménagements complémentaires pour assurer leur insertion et répondre aux besoins du territoire.
Le demi-échangeur Nord
Situé sur la commune de Saint-Rambert-d’Albon, à 6 km de l’échangeur de Chanas, le demi-échangeur Nord permet de sortir de l’A7 en venant du sud et d’entrer sur l’A7 en direction du sud. On parle de demi-échangeur orienté au sud. Il se raccorde en face du Centre commercial Leclerc, au Sud de l’aire de services de Saint-Rambert Ouest.
Le demi-échangeur Sud
Situé sur la commune de Saint-Barthélemy-de-Vals, à 12 km au nord de l’échangeur de Tain-l’Hermitage, le demi-échangeur Sud permet de sortir de l’A7 en venant de Lyon et d’entrer sur l’A7 en direction de Lyon. On parle de demi-échangeur orienté au Nord. Il se raccorde sur la RD112 via un carrefour giratoire existant à l’Est de l’A7, qui sera réaménagé et un carrefour giratoire à créer à l’Ouest.
Les chiffres-clés
3 communes
concernées
Albon, Saint-Rambert-d'Albon, Saint-Barthélemy-de-Vals
12 590 véhicules par jour
attendus sur les 2 demi-échangeurs à la mise en service
136 places
créées
sur les parkings de covoiturage 70 places au nord et 66 places au sud
30 ha
de mesures compensatoires
25,8 M€
investis par les partenaires du projet
25 mois
de travaux
entre l'automne 2025 et l'automne 2027
Le calendrier du chantier
L’organisation de ce projet d’envergure a été minutieusement pensée pour limiter au maximum la gêne aux riverains et aux usagers du réseau secondaire et de l’A7. Les travaux principaux s’effectueront en plusieurs phases jusqu’à l’automne 2027, après des travaux préparatoires (diagnostic archéologique, dévoiement des réseaux…) menés en 2025.
Zoom sur les mesures environnementales
La création du projet de demi-échangeurs de Porte de DrômArdèche s’inscrit dans la démarche ERC (Éviter, Réduire, Compenser) visant à concevoir une infrastructure respectueuse de l’environnement naturel et humain.
ÉVITER
Dès les phases d’études amont, des diagnostics écologiques (faune et flore) sur quatre saisons ont permis d’identifier et de caractériser les espèces et habitats (zones de reproduction, d’alimentation, etc…) présentes sur le site des demi-échangeurs.
Des adaptations de la conception du projet ont ainsi permis de préserver des milieux boisés, certaines zones humides, et d’éviter les corridors écologiques. Des arbres porteurs de cavités, utilisées par les chauves-souris, ont été identifiés et préservés. De manière générale une attention particulière a été portée pour limiter l’impact foncier et l’artificialisation des sols.
RÉDUIRE
Là où les impacts n’ont pu être totalement évités, des mesures spécifiques sont mises en œuvre pour en limiter les effets :
- le phasage du chantier a été pensé pour tenir compte des périodes de reproduction et d’hivernation de la faune : ensemble des espèces d’oiseaux nicheurs, chiroptères, reptiles, amphibiens, écureuils roux, hérissons d’Europe, lapins de Garenne, papillons Mercure sur le demi-échangeur Sud ;
- les zones de travaux sont strictement délimitées pour ne pas empiéter sur les milieux naturels alentours ;
- l’éclairage nocturne est limité pour ne pas perturber les espèces sensibles à la pollution lumineuse (chiroptères notamment) ;
- des arbres à fort enjeu écologique sont préservés ;
- enfin, des clôtures spécifiques sont installées (grillage petite maille) pour éviter que la petite faune — reptiles et petits mammifères, principalement amphibiens — ne rentre sur le chantier.
COMPENSER
De mars à décembre 2025, des travaux de restauration écologique seront déployés sur 4 sites de compensation, situés à proximité du projet, représentant plus de 30 ha, pour compenser positivement les impacts résiduels du projet sur la biodiversité remarquable (faune et flore : habitat, zone de reproduction / alimentation, espèces).
Ces actions comprennent la restauration et la gestion de milieux naturels, notamment :
- la création de zones humides (mares) ;
- l’adaptation des pratiques de gestion forestière (coupes sélectives au niveau de la peupleraie de l’Émeil) ;
- la mise en place d’aménagements favorables à la petite faune : installation de gîtes pour reptiles, hérissons et hamsters ainsi que plantation de bosquets pour offrir de nouveaux habitats aux espèces locales ;
- l’implantation de gites pour les chauve-souris.
Ces sites bénéficieront :
- d’un suivi écologique sur 50 ans après leur mise en service ;
- d’une garantie de conservation de leur usage pendant au minimum 99 ans.
Les entreprises du chantier
Découvrez la vidéo du projet des demi-échangeurs de Porte de DrômArdèche présentée lors de la pose de la première pierre le 26 août 2025 qui illustre la localisation, les fonctionnalités, les chiffres clés, les cofinanceurs ainsi que les aménagements qui accompagnent la création des demi-échangeurs Nord et Sud.
Août 2025 : Le film du projet d’échangeur de Porte de DrômArdèche sur l’A7
Comment s'informer ?
Pendant toute la durée des travaux, VINCI Autoroutes met à disposition des usagers plusieurs dispositifs d’information pour suivre l’évolution du chantier.
Une ligne Allo chantier est mise en place : pour répondre à toutes vos demandes d’information, VINCI Autoroutes met à disposition un numéro vert, le 04 51 18 04 50 (appel gratuit).
Ce dispositif est complété par : Radio VINCI Autoroutes (107.7), le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel) et le compte X (ex-Twitter) @A7Trafic.