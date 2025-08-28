A7 Echangeur Drômardeche - Coup d’envoi officiel du chantier et pose de la première pierre des demi-échangeurs

Ce mardi 26 août 2025, Florent BRUNET, Président de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche et représentant la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Michel AVIAS, Vice-président du Conseil départemental de la Drôme, chargé de la sécurité, des infrastructures et des mobilités actives, Ludwig MONTAGNE, Maire de Saint-Barthélemy-de-Vals, Gérard ORIOL, Maire de Saint-Rambert-d’Albon, Cyril MOREAU, Secrétaire général de la Préfecture de la Drôme, Sous-préfet de l’arrondissement de Valence, et Xavier RICHER DE FORGES, Directeur Maîtrise d’Ouvrage Est de VINCI Autoroutes, accompagnés de nombreux élus, ont posé la première pierre du chantier de création des demi-échangeurs de Porte de DrômArdèche sur l’autoroute A7.