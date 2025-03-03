A7 Echangeur Drômardeche - Le diagnostic archéologique s'est déroulé de mars à juin 2025

Le projet de création de l’échangeur de Porte de Drôm’Ardèche sur l’autoroute A7 franchit une nouvelle étape. Depuis la fin du mois de février, une phase préalable de débroussaillage a été engagée afin de préparer le terrain pour le diagnostic archéologique, prescrit sur le périmètre du projet par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Auvergne-Rhône-Alpes (arrêté préfectoral n° 2024-122 du 1er février 2024) et confié à l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP).

Réalisée de mars à juin 2025, cette opération d’archéologie préventive s’est déroulée sur la quasi-entièreté des emprises du projet, situées sur les communes d’Albon, Saint-Barthélemy-de-Vals et Saint-Rambert-d’Albon.

Ce diagnostic a pour objectif de vérifier la présence de vestiges archéologiques, notamment en lien avec la Via Agrippa, axe antique majeur de la vallée du Rhône. Les archéologues ont supervisé les sondages mécaniques pour détecter, caractériser et évaluer l’état de conservation d’éventuelles traces d’occupations humaines.

Un rapport de l’INRAP permettra désormais de dresser le bilan complet de ce diagnostic, qui sera transmis à la DRAC. Celle-ci pourra, si les résultats le justifient, prendre un arrêté de prescription de fouilles archéologiques complémentaires sur toute ou partie des emprises investiguées.