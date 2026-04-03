A7 Echangeur Drômardèche : le point sur le chantier en mars

Sur le demi-échangeur sud à Saint-Barthélemy-de-Vals :

Les travaux se concentrent sur le raccordement du futur demi-échangeur au réseau départemental la RD112 : création du nouveau giratoire et terrassement de la bretelle d’entrée sur A7. La construction des écrans acoustiques côté hameau de Villeneuve de Vals a démarré. Les travaux d’étanchéité et de changement des dispositifs de retenue sur le pont de la RD 112 vont démarrer le 3 avril 2026. La création du nouveau giratoire sur la RD112 au niveau de la future bretelle de sortie se poursuit.

Sur le demi-échangeur nord (Saint-Rambert-d’Albon / Albon) :

Les équipes sont mobilisées sur la construction du nouveau pont qui enjambera l’A7. Après la réalisation de la pile centrale, le chantier franchit une nouvelle étape en avril avec le lancement des culées — les appuis massifs situés de chaque côté de l’autoroute — et le terrassement des futures bretelles. Les futures bretelles d’entrée et de sortie sont en cours de terrassement. Le pont de la RD1 au-dessus de l’A7 est en cours de travaux.



