L’arrivée des premières neiges marque, chaque année, le début de la saison hivernale. Une période particulièrement importante et mobilisatrice pour nos équipes ! D’octobre à avril, notre priorité est en effet de vous assurer les meilleures conditions de circulation et de vous permettre de rouler sur l’autoroute en toute sécurité. Chaque hiver, plus de 2000 collaborateurs de VINCI Autoroutes sont prêts à intervenir 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Formés et entraînés à la viabilité hivernale, leur crédo est triple : anticiper, intervenir et informer. Plus de 9500 heures de formation sont consacrées chaque année à la préparation de la saison hivernale et à la conduite des engins de salage et de déneigement. Ce sont en tout plus de 700 engins prêts à intervenir à tout moment sur les axes que vous empruntez, soit 1 engin tous les 6 km d’autoroute !