Autoroute A83

Aire de Vendee

Vous circulez sur l’autoroute A83 ? Retrouvez toutes vos boutiques, enseignes de restauration, stations-services et installations disponibles sur l’aire de Vendee.

L'Aire de Vendee vous accueille lors de vos trajets sur l'autoroute A83

Services disponibles sur l’aire :

Boutiques et restaurants disponibles sur l’aire :

Enseignes de carburant disponibles sur l'aire :

AVIAAVIA

Tarifs des carburants :

Opérateurs de recharge électrique disponibles sur l'aire :

Prises disponibles :

En ce moment sur l’Aire de Vendee

Gilets Bleus

Pour fluidifier l'utilisation des stations de recharge cet été, nous reconduisons notre dispositif d’accompagnement sur les aires de services les plus fréquentées du réseau. Pour la 6e année consécutive, des équipiers spécialement formés, facilement identifiables grâce à leur gilet bleu (ou d’une autre couleur selon les aires), sont présents sur plus de 60 stations de recharge.

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Retrouvez les aires participantes

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