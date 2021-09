Si la construction du château de Tiffauges s’étala du XIIe au XVIe siècle, ce dernier n’en reste pas moins inscrit dans son temps. Grâce aux nombreuses animations et spectacles organisés tout au long de l’année, les vieilles pierres des murs d’enceinte vous immergent dans le quotidien médiéval. Le temps d’un après-midi, participez à une visite encadrée par des professionnels passionnés et costumés pour l’occasion. Déguisez vos enfants et découvrez le film en 3D qui retrace les grandes heures du château et celles, plus sombres, de son propriétaire. Néanmoins, c’est autour de l’art de la guerre que le site se distingue. Avec des spectacles de démonstrations de trébuchet, de bélier et arbalète à tour. Vous pouvez ainsi assister à des reconstitutions d’assaut de forteresse tout au long de l’année. Venu en famille, vous pouvez également vous exercer au tir à l’arc grâce au camp d’entraînement sur place.