A l’occasion de votre visite de Nantes, la place Royale fait office d’incontournable ainsi que de point de ralliement culturel, commercial et touristique depuis plusieurs siècles. C’est par la rue commerçante de Crébillon (l’une des 9 rues menant à elle) et en provenance de la place Graslin, autre place célèbre de la ville, que vous accédez à la plus belle perspective vous permettant de rejoindre la place Royale. Vous arrivez ainsi par l’ouest, au sommet du demi-cercle terminant la place et avec en ligne de mire la fontaine monumentale qui trône au milieu de la place. Pavée dans sa quasi-totalité, vous constatez que la place fait la part belle aux piétons et offre un périmètre spacieux, aéré et donc lumineux la rendant à la fois agréable et pittoresque. A mesure que vous vous dirigez vers la fontaine, l’élégance et la minutie des statues qui ornent ses flancs et son sommet vous apparaissent, et c’est soudain toute une symbolique qui prend son sens.