Eglise Notre-Dame de Fontenay-le-Comte

A l’intérieur aussi, les objets d’époques diverses se côtoient comme autant de strates d’histoire. En parcourant les travées, vous rencontrez tour à tour des œuvres des XVIIIe et XIXe siècles, un lutrin et des peintures, des statues représentant des anges ou saint Michel terrassant le dragon. Tous cohabitent en silence dans la grande nef dont les voûtes culminent à 18m de hauteur. Les locaux savent pourtant que ceux-ci ne sont pas les trésors les plus précieux de l’église de Notre-Dame de Fontenay-le-Comte. Approchez-vous de l’autel et observez attentivement le retable de pierre et de marbre signé par le sculpteur Joseph van Gheluwen. Celui-ci date de 1681 et constitue donc l’une des pièces les plus anciennes du lieu, seul rescapé des grandes confiscations de la Révolution française avec la chaire. Celle-ci mérite également le coup d’œil : créée par Elie Drouard et installée en 1784, elle impressionne par la noblesse de son acajou et la finesse des détails. On imagine sans peine les dirigeants révolutionnaires se hisser sur le dos de cet homme voûté pour haranguer la foule. Encore une page d’histoire dont l’église Notre-Dame de Fontenay-le-Comte garde le souvenir.