Autoroute A71

Aire de La Ferte St Aubin

Vous circulez sur l’autoroute A71 ? Retrouvez toutes vos boutiques, enseignes de restauration, stations-services et installations disponibles sur l’aire de La Ferte St Aubin.

L'Aire de La Ferte St Aubin vous accueille lors de vos trajets sur l'autoroute A71

Services disponibles sur l’aire :

Boutiques et restaurants disponibles sur l’aire :

Enseignes de carburant disponibles sur l'aire :

ESSOESSO

Tarifs des carburants :

Opérateurs de recharge électrique disponibles sur l'aire :

Prises disponibles :

En ce moment sur l’Aire de La Ferte St Aubin

Gilets Bleus

Pour fluidifier l'utilisation des stations de recharge cet été, nous reconduisons notre dispositif d’accompagnement sur les aires de services les plus fréquentées du réseau. Pour la 6e année consécutive, des équipiers spécialement formés, facilement identifiables grâce à leur gilet bleu (ou d’une autre couleur selon les aires), sont présents sur plus de 60 stations de recharge.

En savoir plus

Retrouvez les aires participantes

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