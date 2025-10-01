Autoroute A11

Aire de Sarthe Sarge Le Mans Nord

Vous circulez sur l’autoroute A11 ? Retrouvez toutes vos boutiques, enseignes de restauration, stations-services et installations disponibles sur l’aire de Sarthe Sarge Le Mans Nord.

L'Aire de Sarthe Sarge Le Mans Nord vous accueille lors de vos trajets sur l'autoroute A11

Services disponibles sur l’aire :

Boutiques et restaurants disponibles sur l’aire :

Enseignes de carburant disponibles sur l'aire :

TOTALENERGIESTOTALENERGIES

Tarifs des carburants :

Opérateurs de recharge électrique disponibles sur l'aire :

Prises disponibles :

En ce moment sur l’Aire de Sarthe Sarge Le Mans Nord

Animations #BienArriver

Comme un air de vacances avant d’arriver à destination ! Les animations #BienArriver reviennent cet été du 3 juillet au 8 août 2026 sur 12 aires du réseau VINCI Autoroutes. Au programme : lecture, initiations sportives, sieste, opérations de prévention… De quoi transformer votre pause en moment de détente et de convivialité sur la route des vacances. 
En savoir plus

 

Retrouvez les aires participantes

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