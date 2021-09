Cathédrale Notre-Dame de Chartres

Plus vous vous enfoncez dans les profondeurs de la Cathédrale, plus son secret semble vous entourer. Sous le pavage de la nef, la cathédrale dissimule une crypte reliant les tours nord et sud. D’une longueur de 250m, elle compte parmi les plus grandes au monde après Saint-Pierre de Rome. La descente opère comme un voyage temporel : dans la partie la plus profonde, la plus ancienne, vous observez les vestiges de l’ancienne cathédrale, dont certains ont plus d’un millier d’années. Des silex témoignent même du passé gallo-romain du site, dont on disait qu’il était un lieu de rencontre pour les druides de la région. Sans doute y puisaient-ils l’énergie de la terre à travers le puits des Saints-Forts. Cette cavité d’une profondeur de quelque 35m laisse entendre de mystérieux échos…