Parc zoologique de La Flèche

Filmé dans la série télévisée « Une saison au zoo », le zoo de La Flèche, situé dans la Sarthe, est connu pour la qualité des relations entre ses soigneurs et les animaux. Créé en 1946, c'est le premier zoo privé à avoir ouvert en France, et, aujourd'hui, il fait partie des cinq zoos les plus visités de l'Hexagone. Il accueille, au cœur d'un parc arboré de 18ha, 1 500 animaux appartenant à 160 espèces différentes. Lions blancs, tigres de Sumatra, ours polaires, aras aux couleurs flamboyantes, entre autres, vous y attendent. Soucieux du bien-être des animaux, le zoo les héberge dans des écrins végétaux proches de leur milieu naturel, regroupant 800 espèces végétales. Chaque année, on peut y découvrir 100 nouvelles naissances. Le zoo de La Flèche participe ainsi à la conservation de la faune et de la flore, et collabore à des programmes de recherche et de préservation des animaux in situ, comme les bonobos au Congo.