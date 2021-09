Musée de la Faïence et de la Céramique Malicorne

De la céramique partout, du grès, des émaux, du verre teinté. Partout des vases et des assiettes peintes, des soupières si typiques de la région. La collection du musée de la Faïence et de la Céramique de Malicorne étonne par sa richesse : plus de 4 000 pièces réparties par thématique sur plus de 2 000m². Au fil des vitrines, les savoir-faire évoluent. Entre le XVIIIe et le XXe siècle, les artisans ont changé d’outils, gagné en précision. Ils n’ont cependant pas cessé d’aller puiser ailleurs l’inspiration et l’on découvre, amusé et ébahi, des céramiques de Malicorne aux motifs bretons et même chinois ! Un voyage de plat en plat et de pays en pays. Qu’importe, la spécificité de la région réside moins dans ses thématiques que dans ses techniques. Le musée de la Faïence et de la Céramique de Malicorne fait ainsi la part belle à deux curiosités locales : les céramiques ajourées - dentelles si graciles et si résistantes à la fois - et les pichets à secrets dont la complexité a réservé bien des surprises aux non-avertis. Le visiteur est désormais prévenu.