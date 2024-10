C’est le rendez-vous de la filière poids lourd à ne pas manquer ! Les « Rencontres de la Filière by SOLUTRANS » se déroulent jeudi 10 octobre 2024 au Matmut Stadium de Lyon-Gerland. Organisé tous les deux ans (en alternance avec le salon SOLUTRANS) par la Fédération Française de Carrosserie (FFC), ce rendez-vous unique en Europe réunit les plus grands experts mondiaux du secteur. Transporteurs, constructeurs, équipementiers, mais aussi représentants des pouvoirs publics… pas moins de 60 000 visiteurs sont attendus cette année. Les équipes de VINCI Autoroutes seront présentes pour rappeler notamment l’existence de notre charte d’engagements à destination de nos clients conducteurs de poids lourds. Un fourgon d’intervention percuté sera également exposé dans les allées du salon, l’occasion de sensibiliser les visiteurs à la sécurité des hommes et des femmes en jaune et à la réglementation sur le corridor de sécurité.