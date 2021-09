Vous faites peut-être partie des chanceux qui feront le pont, ce long de l’Ascension. Vous le savez, depuis le 3 mai, les déplacements inter-régions sont de nouveau autorisés et il est de permis de circuler 10 km au-delà de son domicile. Par conséquent, vous devriez très nombreux à prendre le volant ! L’Ascension est traditionnellement l’un des week-ends les plus circulés de l’année. Résultat, le trafic s’annonce dense dans le sens des départs dès le mercredi 12 mai après-midi ainsi que le jeudi 13 mai au matin. Il sera de même dans le sens des retours le dimanche 16 mai.



Le 107.7, YouTube et Twitter pour vous informer sur le trafic

Plus que jamais, pensez à bien préparer votre voyage ! Dès mardi soir, Radio VINCI Autoroutes diffusera son flash vidéo Trafic Express. Disponible sur la chaîne Youtube de la radio et actualisé tout au long du week-end sur notre site internet et sur Twitter, ce flash vous permettra en 1 minute environ de tout savoir sur les prévisions et l’état de la circulation dans la région souhaitée. Tout au long du week-end, les équipes de la radio en lien avec les PC Sécurité notamment vous informeront en temps réel sur le trafic, où que vous soyez. Vous souhaitez être informé de vos conditions de circulation lors de vos pauses sur l’autoroute ? Restez connecté grâce aux bornes Info Trafic présentes sur les principales aires de services.



Une pause sereine, en respectant les gestes barrières

Tout au long de ce week-end de l’Ascension, nos équipes seront pleinement mobilisées pour vous accueillir, tout comme le personnel des enseignes présentes sur les aires. Toutes les deux heures au minimum, vous pourrez ainsi prévoir une pause réparatrice et sereine pour vous reposer ou vous restaurer ! Mise à disposition de gel hydroalcoolique, marquage au sol, désinfection renforcée des espaces… Toutes les mesures sont prises pour vous accueillir dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur. N’oubliez pas que le port du masque reste obligatoire et qu’une fois utilisé, le masque doit être jeté dans le conteneur accueillant tout type de déchets. Si les espaces de restauration chaude assis restent fermés, la vente à emporter de repas chauds ainsi que les boutiques sont disponibles. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’état de disponibilité des services des aires du réseau sur notre carte dédiée.



Bonne route et bon week-end ! #BienVoyager #TousMobilisés.