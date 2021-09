Leur parfum, leur couleur et leur saveur incomparable ne vous laisseront pas indifférent. En ces premières semaines de Printemps, retrouvez la célèbre variété de fraises précoces Cléry de Carpentras, sur le drive fermier de l’aire de Morières sur l’autoroute A7 en direction de Marseille.



Déjà plus d'un an que le Drive fermier a vu le jour sur cette aire d’autoroute pour le plus grand bonheur des adeptes de produits frais et de saison. En partenariat avec le réseau Bienvenue à la Ferme, ce concept est largement plébiscité, raison pour laquelle l’offre s’agrandit régulièrement et s’adapte à vos envies. Outre la fraise Cléry de saison de nouveaux produits ont aussi vu le jour ces dernières mois. Miel, charcuterie, jus de fruits et autres fromages provenant tout droit des fermes avoisinantes sont ainsi disponibles en retrait direct sur le drive de l’aire d’autoroute de Morières-les-Avignon.



Pour profiter de cet éventail de produits locaux, 2 formules s’offrent à vous :



1. Vous commandez les produits fermiers en ligne sur www.drive-fermier.fr/endirectdenosfermes et vous venez ensuite les récupérer sur l’aire le jour convenu.

2. Vous vous rendez directement sur l’aire pour acheter ce qui est disponible dans le distributeur.



De passage sur l’autoroute A7 entre Orange et Salon-de-Provenance, faites la pause sur l’aire de Morières et venez profitez de produits incomparables certifiés « En direct de nos fermes »