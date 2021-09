Comment localiser une borne électrique depuis l’application Ulys ? Rien de plus simple ! Sélectionnez l’onglet « En route ». Un jeu de pictogrammes de couleur très facile à comprendre vous permet, en un clin d’œil, de trouver la borne selon la puissance de recharge recherchée. Pour chaque borne référencée, l’application vous donne accès à une fiche pratique où figurent la puissance proposée, la représentation des types de connecteurs proposés, le moyen de paiement ainsi que le réseau auquel elle appartient. Vous préparez votre voyage ? Une fois votre trajet établi via Ulys, accédez facilement à votre carnet de voyage où apparaitront les bornes ainsi que les aires de services et de repos disponibles sur l’autoroute. Idéal pour anticiper et préparer au mieux vos différentes pauses auprès de vos enseignes préférées. Enfin, d’ici à la fin de l’année, Ulys vous permettra de payer à des tarifs spécifiques la recharge de votre véhicule, directement via l’application. Un confort en plus pour un trajet tout électrique et serein !