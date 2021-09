Le Dragon de Draguignan vous accueille sur l’aire de Canaver

Lors de votre prochaine pause sur l’aire de Canaver, approchez le Dragon de Draguignan et observez les détails de cette sculpture surprenante : des plaques d’inox s’élevant vers le ciel composent les ailes du dragon. A l’extrémité, sa queue faite de plusieurs blocs s’enfonce dans le sol. On croirait presque qu’il est en mouvement ! Aux beaux jours, admirez les rayons du soleil qui se reflètent sur ses écailles géantes et donnent à la sculpture une jolie teinte dorée… Avant de quitter l’aire de Canaver et l’œuvre monumentale de Beppo, arrêtez-vous quelques instants sur la table d’orientation et profitez de la beauté du paysage qu’offre la vallée de l’Argens.