Visitez les anciennes carrières à ciel ouvert de Crazannes

Les aires d’autoroutes abritent parfois de véritables trésors. Si vous empruntez l’autoroute A837 entre Saintes et Rochefort, faites une halte sur l’aire de Crazannes. Vous vivrez une expérience hors du commun ! Cette aire de repos située à une trentaine de kilomètres de Rochefort accueille depuis 1997 le Pôle-Nature de la Pierre de Crazannes, l’un des fleurons du patrimoine naturel en Charente-Maritime. Depuis la fin de l’exploitation de la pierre en 1948, la nature a repris ses droits dans ces carrières et donne à ce lieu des airs de théâtre de verdure exotique.



De Fort Boyard à la Maison Blanche

Une fois sur l’aire, empruntez d’abord le Parcours des carriers. Ce sentier de 650 mètres permet de mieux comprendre l’histoire de cette pierre extraite dès le 1er siècle par les Romains. Ils s’en servaient à l’époque pour construire des voies de circulation mais aussi des monuments comme l’arc de Germanicus érigé à Saintes pour l’empereur Tibère. Dès le XVIe siècle, la pierre est exportée sur les côtes françaises mais aussi en Europe et aux Etats-Unis. Saviez-vous que le célèbre Fort Boyard au large de la Rochelle, la cathédrale de Cologne en Allemagne et même une partie de la Maison Blanche à Washington avaient été construits à partir de pierre de Crazannes ?



Découvrez un dédale de lianes et de fougères

En chemin, laissez-vous surprendre par la végétation. Grâce une température constante et un taux d’humidité élevé, arbres, fougères et autres lianes ont peu à peu recouvert les anciennes carrières. Dans les zones les plus sèches, vous aurez même la chance d’apercevoir des orchidées qui se plaisent particulièrement dans cet écosystème. Poussez ensuite les portes de l’espace muséographique dédié à l’histoire et à la vie dans les carrières. Vous y découvrirez les techniques ancestrales d’exploitation de la pierre mais aussi la façon dont elle était transportée. Envie de poursuivre la découverte de cette belle région ? En quittant l’aire, n’oubliez pas de visiter le Château de Crazannes qui a inspiré Charles Perrault pour son célèbre conte Le Chat botté ou encore le Château de la Roche Courbon et ses jardins à la française montés sur pilotis.