Vivez une expérience historique sur l’aire du Château de Salses

Envie d’un voyage dans le temps ? A une quinzaine de kilomètres au nord de Perpignan, l’aire du Château de Salses sur l’autoroute A9 vous offre une véritable plongée dans l’histoire. Faites une pause relaxante sur cette aire nichée au cœur des Pyrénées et profitez-en pour revivre cet épisode durant lequel de grands conflits ont opposé la France et l’Espagne pendant un siècle.



Depuis l’aire du Château de Salses, empruntez le chemin qui vous mène à la forteresse. Construite au XVe siècle à la demande du roi Ferdinand II d’Aragon, ce symbole du patrimoine militaire catalan était destiné, à l’époque, à contrôler le passage étroit reliant la France à l’Espagne. Découvrez ici la forteresse de Salses. Vous souhaitez simplement profiter du paysage ? Dirigez-vous vers la vue panoramique et la table d’orientation. L’aire offre un panorama imprenable sur Les Corbières et la crête des Pyrénées, frontière qui marque la séparation entre la France et l’Espagne depuis 1659.