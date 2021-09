L’aire d’Hastingues vous invite à une pause spirituelle

Et si vous marchiez sur les traces de Saint-Jacques-de Compostelle ? Prenez votre bâton de pèlerin et faites une pause sur l’aire d’Hastingues située sur l’autoroute A64 près de Peyrehorade. Sur la route de l’Espagne entre Pau et Bayonne, cette aire de repos vous offre un condensé des mythiques chemins qu’empruntent, depuis le Moyen Âge, les pèlerins en route vers la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle où reposent les reliques du célèbre apôtre.



Découvrez la statue du pèlerin et le centre d’exposition

Avancez d’abord au centre de l’aire où s’élève une impressionnante statue de bronze. Œuvre du sculpteur Martin Mayer, elle représente un pèlerin muni d’un bourdon et d’une besace. Observez bien son chapeau : une coquille Saint-Jacques est gravée dessus. Elle est le symbole du pèlerinage. Le saviez-vous ? L’aire d’Hastingues située à la croisée de trois des quatre chemins de Compostelle (la voie de Tours, la voie de Vézelay et la voie du Puy) est conçue comme une coquille Saint-Jacques. Vue d’en haut, la station-service, les parkings et les équipements convergent par le biais de 7 allées piétonnes vers le bâtiment central. Le Centre d’exposition Saint-Jacques-de-Compostelle retrace l’histoire et le sens du pèlerinage. En empruntant ces chemins, découvrez les pictogrammes indiquant les étapes qui jalonnent les routes réelles de Saint-Jacques-de-Compostelle et vivez cette épopée comme un jeu de piste !



Depuis l’aire, visitez la bastide d’Hastingues

Profitez de votre présence sur l’aire pour visiter le village d’Hastingues. Un chemin piétonnier vous conduit à cette bastide fondée en 1289 par John Hastings, sénéchal du roi d’Angleterre. A l’époque, l’Aquitaine est unie à la couronne anglaise et la bastide est construite sur cet éperon rocheux sur ordre d’Edouard 1er Plantagenêt, duc d’Aquitaine. Au pied des collines, ne manquez pas l’abbaye d’Arthous fondée au XIIe siècle et dont les moines ouvraient les portes aux pèlerins de Compostelle.