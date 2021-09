Découvrez les Chevaliers cathares sur l’aire de Pech Loubat

Vous n’avez pas pu passer à côté ! Entre Toulouse et Narbonne sur l’A61, de drôles de robots de pierre vous observent lorsque vous roulez sur l’autoroute des Deux Mers. Savez-vous comment s’appellent ces sculptures monumentales qui vous toisent depuis l’aire de Pech Loubat ? Il s’agit des Chevaliers cathares, trois statues en ciment réalisées à la fin des années 70 par Jacques Tissinier (1936-2018) et installées sur l’aire en 1980. Le sculpteur originaire de l’Aude est aussi l’auteur du mémorial de l’aire du Maillé sur l’A10 en Indre-et-Loire qui rend hommage aux habitants de ce village, massacrés le 25 août 1944.



Empruntez le sentier qui retrace l’histoire des cathares

Faites une pause sur l’aire de Pech Loubat et découvrez ces impressionnants miradors de 13 mètres de haut ! Leur allure vous paraît très contemporaine ? Pourtant les Chevaliers cathares font référence à un épisode très ancien de l’histoire. Au Moyen Âge, le catharisme était une doctrine religieuse combattue dans le sud-ouest de la France par l’Eglise de Rome. Ironie de l’histoire, le terme de « chevaliers » aurait tendance à s’appliquer aux ennemis des cathares plutôt qu’aux cathares eux-mêmes qui se définissaient comme des « parfaits » ou des « bons hommes ». Prenez le temps de contempler ces silhouettes s’élançant vers le ciel et empruntez le sentier qui retrace l’histoire des cathares. Montez tout en haut de la butte et admirez la vue sur Narbonne. Au pied de ces colosses qui ont inspiré la chanson Les Chevaliers cathares à Francis Cabrel en 1983, la vieille ville et la cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur s’offrent à vous.