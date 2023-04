Karine Tuil, marraine de l’édition 2023 de "Lire, c'est Voyager; voyager, c'est lire"

La Fondation VINCI Autoroutes a dévoilé mardi 4 avril 2023 le nom de la nouvelle marraine de l'opération "Lire, c'est voyager; voyager c'est lire" qui invite les vacanciers à prendre le temps sur la route des vacances. C’est la romancière Karine Tuil qui endossera ce rôle après David Foenkinos, Marie Desplechin, Erik Orsenna et Olivier Rolin.



Comme les années précédentes, Karine Tuil proposera une sélection de livres (14 au total dont deux livres jeunesse) que vous pourrez découvrir, cet été, lors de votre trajet. A travers des notices de lecture personnelles, l’écrivaine vous guidera et un livre de la sélection vous sera offert sur 10 aires du réseau VINCI Autoroutes. 25 000 exemplaires vous seront proposés dans des bibliothèques à ciel ouvert, pour partager le plaisir de lire et favoriser des arrêts plus longs et plus réparateurs.



Vous souhaitez rencontrer l’auteure de La Décision et Les Choses humaines ? Rendez-vous le 13 juillet prochain sur l’aire de Limours-Janvry au sud de Paris (sur l’autoroute A10 dans le sens Paris-province). Karine Tuil sera présente pour le lancement de l’opération. Elle dédicacera son livre et partagera avec vous ses coups de cœur littéraires.