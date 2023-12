Vous serez nombreux à prendre la route à l’occasion des vacances de fin d’année qui débutent ce vendredi 22 décembre. Le trafic devrait être dense vendredi 22 et samedi 23 décembre en Île-de-France, dans la vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen, ainsi qu’aux abords des grandes agglomérations.



Découvrez nos prévisions de trafic détaillées à l’occasion du début des vacances d’hiver 2023-2024 :



En région parisienne, aux abords de Saint-Arnoult-en-Yvelines

Sur l’autoroute A10, la circulation sera chargée dès 15h ce vendredi 22 décembre puis s’étirera progressivement jusqu’en début de soirée. De même, le trafic sera dense sur la journée du samedi 23 décembre, avec un pic aux alentours de 11h du matin.



Sur l’autoroute A11, en direction des Pays de la Loire

Le trafic sera soutenu dès vendredi 22 décembre, ainsi que durant tout le week-end, notamment en direction de Nantes et de la Bretagne.

Entre Poitiers et Bordeaux, le trafic sera particulièrement dense samedi 23 décembre entre 10h et 16h.



En vallée du Rhône

Sur l’autoroute A7, la circulation se chargera en direction du sud dès 15h le vendredi 22 décembre, et ce jusqu’à 19h environ. Il en sera de même samedi, dès 9h du matin et jusqu’en début de soirée, autour de 18h, ainsi que mardi 26, entre 11h et 19h.

En direction de Lyon, les difficultés sont attendues vendredi 22 entre 15h et 17h, ainsi que le lendemain entre 9h et 17h. Une forte circulation est également prévue mardi 26 entre 11h et 13h, puis autour de 15h.



Sur le pourtour méditerranéen

Sur l’autoroute A9, en direction du sud, entre Nîmes et Montpellier, le trafic sera très chargé vendredi 22 décembre entre 15h et 19h ; samedi 23 entre 10h et 17h ; puis lundi 25 autour de midi ; et enfin mardi 26, autour de midi également, ainsi que de 14h à 17h. Entre Béziers et Narbonne, des difficultés sont à prévoir samedi 23 entre 10h et midi, ainsi qu’entre 15h et 17h.

Dans l’autre sens, en direction d’Orange, les difficultés se concentreront entre Montpellier et Nîmes, avec une circulation très dense vendredi 22 décembre entre 15h et 18h, ainsi que samedi 23 entre 10h et midi, puis entre 14h et 16h.



En Occitanie, entre Toulouse et Narbonne

Sur l’autoroute A61, en direction de la Méditerranée, les difficultés se concentreront le samedi 23 décembre en fin de matinée, ainsi qu’autour de 16h ; dans l’autre sens, en direction de Toulouse, le trafic sera très dense samedi 23, entre 10h et 12h puis en milieu d’après-midi.



En région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Sur les autoroutes A8, A50 et A57, dans les deux sens de circulation, le trafic se densifiera autour des grandes agglomérations le vendredi 22 décembre en fin de journée, puis le samedi à la mi-journée, principalement autour d’Aix-en-Provence.