1. J’équipe uniquement mes roues avant

Vous ferez une économie sur votre budget mais également sur votre sécurité ! Avec deux pneus hiver seulement, montés le plus souvent à l’avant, les performances au démarrage sont assurées mais en aucun cas dans les virages et au moment du freinage. Votre véhicule pourrait partir facilement en tête à queue.



2. Ça n’est pas obligatoire

Certes, le code de la route ne vous impose pas de vous équiper en pneus hiver. Mais votre sécurité oui ! Vos pneus sont le point de contact entre la route et votre véhicule. Être bien chaussés, c’est vous assurer 100% de sécurité !



3. C’est trop cher

S’équiper en pneus hiver est un investissement de départ mais qui s’amortit sur la durée de vie des pneus. Notez que pendant que vous utilisez vos pneus hiver, vous n’usez pas vos pneus été et inversement. Bien vous équiper vous coûtera toujours moins cher qu’un accident avec le risque d’une franchise, d’un malus et tous les désagréments d’un sinistre. Ne faites pas de (fausse) économie sur votre sécurité !



4. Je vis dans une région où il ne neige pas beaucoup

Le saviez-vous ? Pour les pneus, l’hiver, tout est question de température. Dès 7° et en dessous, avec ou sans neige, un pneu été durcit et perd en efficacité. La gomme et la structure spécifique des pneus hiver garantissent des qualités d’adhérence, de tenue de route et de motricité pour une conduite en toute sécurité.



5. J’ai toujours des chaînes dans mon véhicule, ça suffit

Avoir des chaînes dans votre voiture, c’est plus que conseillé et très utile, surtout quand la signalisation les impose pour pouvoir continuer votre route. Attention, elles ne peuvent pas être portées partout et tout le temps ! Elles sont par exemple interdites sur autoroute.



En conclusion :

Chausser des pneus hiver, c’est pour vous la garantie d’être bien équipé et de circuler dans des conditions optimales de sécurité pendant toute la saison hivernale.