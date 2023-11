En décembre, retombez en enfance avec le calendrier de l’Avent VINCI Autoroutes ! A l’occasion des fêtes de fin d’année, du 1er au 31 décembre 2023, nous vous proposons une petite dose de magie quotidienne.

En partenariat avec TotalEnergies et Bayard Presse, tentez chaque jour de remporter l’un nombreux cadeaux mis en jeu parmi lesquels :

10 séjours Naturabox d’une valeur de 290 € dans un écolodge. Ces séjours éco-responsables pour un tourisme durable ont lieu partout en France. De quoi prolonger la magie de Noël après les fêtes.

De nombreuses cartes de lavage Wash d’une valeur de 10 €. Idéal pour faire briller de mille feux votre voiture pour les fêtes de fin d’année !

Des dizaines d’abonnements de 3 mois à l’appli BAYAM , une application ludo-éducative Bayard Presse pour les 3 - 10 ans. Vos enfants pourront y trouver du contenu ludique tels que des jeux, des dessins animés et des ateliers créatifs.



Pour jouer, c’est très simple :

Chaque jour, ouvrez une case du calendrier de l’Avent VINCI Autoroutes et répondez à une question pour tenter de gagner de nombreux cadeaux. Une fois la première case découverte, réalisez un achat d’un montant minimum de 9€ hors carburant dans l’une des 41 stations TotalEnergies participantes. Lors de cet achat, un coupon avec un code unique vous sera remis en caisse. Renseignez ce code sur le site du calendrier de l’Avent, et continuez de jouer pour tenter de gagner chaque jour de nombreux cadeaux et des points pour le tirage au sort final*. Chaque bonne réponse vous donne plus de chances de gagner l’un des 10 séjours en écolodge !



Bonne chance à tous et rendez-vous sur le calendrier de l’Avent VINCI Autoroutes, ainsi que dans l’une des 41 aires TotalEnergies participant à l’opération.



Je participe