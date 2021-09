Comment protéger la batterie de votre voiture en hiver ?

L’hiver, l’utilisation systématique du chauffage dans une voiture et l’activation de l’éclairage indispensable à la période, peuvent entraîner une surconsommation électrique. Par ailleurs, les voitures actuelles sollicitent d’avantage d’alimentation électrique en raison de leurs nombreux équipements (ordinateur de bord, climatisation, outils d’aide à la conduite…). Sans parler des voitures électriques et hybrides sur lesquelles le froid a encore plus d’impact !



Le saviez-vous ? Votre batterie déteste le froid ! Plus les températures sont basses, plus votre batterie perdra de sa puissance. Avant même l’arrivée de l’hiver, ayez les bons réflexes pour préserver au mieux votre batterie :



1. Faites vérifier auprès d’un professionnel l’état général de votre batterie. Si le froid impacte la batterie, c’est qu’elle est déjà affaiblie.

2. Vous devez en changer ? Misez sur la qualité ! Une batterie premier prix, même si elle est neuve, risque de ne pas passer l’hiver. Certains professionnels estiment qu’il faut compter 100 euros en moyenne pour une batterie de bonne qualité.

3. Stationnez votre voiture sous un abri. Vous ne disposez pas de garage et votre voiture dort dehors ? Pensez à débrancher une cosse, cela permettra de sauvegarder un peu de courant.



Si votre véhicule doit rester immobilisé un certain temps (dans une résidence secondaire, par exemple), il existe des chargeurs qui régulent la charge de votre batterie. Dans la mesure du possible, essayez de conserver votre batterie chargée à son maximum ! Une décharge trop importante diminuerait considérablement sa longévité.



Quand vous démarrez votre voiture, vous sollicitez la batterie. Il faut alors la recharger par le biais de l’alternateur :



C’est le seul moyen de recharger votre batterie. En effet, le moteur tournant au ralenti ne délivrera pas assez de tension pour recharger efficacement la batterie suite à l’action du démarreur. Limitez, si possible, la consommation électrique en roulant , en particulier sur de petits parcours, afin de laisser la batterie se recharger.

, en particulier sur de petits parcours, afin de laisser la batterie se recharger. Votre voiture est équipée du Start and Stop ? Il se désactivera automatiquement passé un certain seuil de froid. Cela permet d’économiser de nombreux redémarrages et donc d’économiser la batterie.