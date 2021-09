Pensez aussi à bien dégivrer et à déneiger vos phares, car ils sont souvent oubliés ! Certains phares produisent de la chaleur et peuvent faire fondre la glace, mais ça n’est pas le cas pour tous (les ampoules à led, par exemple). D’où l’importance de bien les gratter et de bien les dégivrer. Une fois sur l’autoroute, vous pouvez activer vos feux antibrouillards à l’avant et à l’arrière. Lorsqu’il neige, les feux antibrouillards avant procurent une meilleure visibilité latérale. Attention, ils peuvent être très éblouissants pour les autres conducteurs. Pensez à les éteindre quand vous n’avez plus l’utilité. D’une manière générale, l’hiver, pensez à vous renseigner sur vos conditions de circulation avant de prendre l’autoroute et consultez nos conseils pour une conduite en toute sécurité. Bonne route !