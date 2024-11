Episode de neige-verglas et vent fort annoncé sur de nombreux départements

Selon Météo France, des chutes de neige en plaine risquent de concerner les 29 départements placés en vigilance orange "neige/verglas", dont 12 sont desservis par le réseau VINCI Autoroutes : la Mayenne, la Sarthe, l’Orne, l’Eure-et-Loir, les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, l’Yonne, le Loiret, le Cher, le Loir-et-Cher et les Alpes-de-Haute-Provence. Les axes autoroutiers concernés sont l’A81, l’A11, l’A28, l’A10, l’A85, l’A71, l’A19, l’A51, et le Duplex A86. La dépression traversera le centre de la France d’ouest en est. L’épisode neigeux pourra intervenir entre la fin de nuit de mercredi à jeudi et la soirée de jeudi. Météo France prévoit « 2 à 5 cm en plaine, localement jusqu'à 10 cm au-dessus de 200/300m ». Des précipitations sont également attendues sur l’autoroute A89.

Par ailleurs, dans la partie sud de la dépression, de fortes rafales de vent sont attendues dans les 17 départements concernés par l’alerte orange “vent”, dont 10 sont desservis par le réseau VINCI Autoroutes : la Loire-Atlantique, la Vendée, la Charente-Maritime, la Gironde, les Deux-Sèvres, la Vienne, le Puy-de-Dôme, la Loire, le Rhône et l’Isère. Les axes autoroutiers concernés sont l’A11, l’A83, l’A87, l’A10, l’A837, l’A89, l’A62, l’A711, l’A72, l’A7 et l’A46.



Nos équipes sont mobilisées pour assurer les meilleures conditions de circulation dans les secteurs concernés. Les conditions météorologiques pourront néanmoins rendre les conditions de conduite délicates.

En conséquence, nous invitons les conducteurs routiers et tous les automobilistes à redoubler de vigilance et à bien se renseigner avant de prendre la route.