Découvrez le « kit indispensable » à ne pas oublier l’hiver en voiture

Avant de voyager l’hiver en voiture, pensez à vous renseigner sur l’état du trafic et sur la météo. N’oubliez pas non plus de vérifier l’état de votre véhicule comme la pression des pneus, le fonctionnement des essuies glaces et le niveau de liquide lave glace.

Vous partez au ski avec votre matériel embarqué dans un coffre-de-toit ? Vérifiez qu’il est bien arrimé et renouvelez ces contrôles régulièrement lors de vos pauses.