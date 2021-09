Pneus hiver, chaînes ou chaussettes de pneus : quel équipement choisir ?

Vous partez à la montagne ? N’oubliez pas de vous munir de chaînes à neige. Sur les routes enneigées et pour accéder aux cols en altitude, elles vous permettront de rouler en toute sécurité en vous offrant une meilleure adhérence au sol. En France, les chaînes ne sont pas obligatoires sauf si un panneau l’indique. A l’inverse, il est interdit de rouler avec des chaînes sur des routes non enneigées. Un rappel : équipés de chaînes, vous ne pouvez pas rouler à plus de 50 km/h.



Une astuce ?

Vous pouvez aussi opter pour des chaussettes à pneus neige homologuées. Elles sont plus légères, antidérapantes, mais moins efficaces que les chaînes en cas de fort enneigement.