Dans le cadre de notre politique Ambition Environnement 2030 nous avons fait de la lutte contre le réchauffement climatique un sujet central. Accompagnez-nous dans nos démarches de décarbonation des transports en participant à notre « grande enquête » sur le covoiturage.



Le développement d'un réseau de parkings de covoiturage aux abords des péages s’inscrit pleinement dans nos actions visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre sur autoroute. Alors que l’usage individuel de la voiture continue de progresser en France, en dépit de la crise énergétique, ces solutions alternatives proposées un peu partout sur le réseau VINCI Autoroutes permettent de lutter directement contre l’autosolisme, phénomène encore bien ancré en France, tout en réduisant vos frais de transport.

Les enquêtes que nous réalisons permettent de prendre en compte votre avis en tant qu’utilisateurs des parkings de covoiturage situés à proximité de notre réseau :

Quelles sont vos motivations premières à covoiturer (environnement, convivialité, praticité, financier…) ?

Quels sont vos besoins réels (services de mise en relation, maillage plus complet du réseau…)



Sur nos précédentes enquêtes 97% des utilisateurs se disent satisfaits par les parkings de covoiturage proposés en sortie d’autoroute, 37% reconnaissent même avoir adopté cette pratique grâce à la possibilité qui leur est offerte de se garer facilement et gratuitement pour covoiturer*.



Votre contribution nous permettra de poursuivre notre compréhension de la pratique et ainsi orienter en conséquence le développement de nouvelles solutions de mobilité. Les données recueillies sont strictement anonymes et confidentielles. Participez en cliquant sur ce lien ci-dessous, cela ne vous prendra que quelques minutes !



Je participe