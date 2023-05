Vous serez nombreux sur les route pour ce long week-end de l’Ascension ! A cette occasion, la Fondation VINCI Autoroutes publie les résultats de son 13e Baromètre de la conduite responsable. Réalisée par Ipsos auprès de 12.400 personnes dans 11 pays européens, cette vaste enquête annuelle dresse un état des lieux des comportements et représentations des Européens au volant. Elle permet de suivre l’évolution des conduites à risque et des bonnes pratiques pour contribuer notamment à mieux orienter les messages de prévention.



Les résultats font apparaître chez les jeunes de moins de 35 ans[1], en particulier les hommes, une sur-représentation des conduites à risque liées aux usages des smartphones (23 % regardent des films ou des vidéos en conduisant), à la consommation d’alcool ou de drogues et à la somnolence au volant. Autre phénomène inquiétant : près d’1 conducteur sur 3 de 16 à 24 ans se dispense du port de la ceinture de sécurité, alors même que cette règle est un incontournable du passage du permis de conduire.



Autre enseignement notable de ce Baromètre, la banalisation de l’usage du téléphone en Bluetooth : alors que plus d’1 conducteur sur 2 (55 %) téléphone de la sorte au volant, 67 % d’entre eux ne jugent pas cette pratique dangereuse et 15 % ont déjà eu, ou failli avoir, un accident en raison de son utilisation.



Cette édition 2023 fait aussi apparaître une désinhibition grandissante des conducteurs vis-à-vis du respect du code de la route et des autres usagers, dont les effets sont très perceptibles puisque 89 % des personnes interrogées disent avoir déjà eu peur du comportement agressif des autres conducteurs - un niveau record depuis la création du Baromètre.



