Avant de prendre la route, connectez-vous sur le site VINCI Autoroutes ou sur l’application Ulys pour retrouver plus de 100 points de vente proposant ce service. En quelques clics, réservez facilement votre panier grâce à un lien vous renvoyant vers Too Good to Go. Vous récupérez votre panier à l’endroit voulu lors de votre pause, en général 30 minutes avant la fermeture de l’établissement. Une fois le panier récupéré par le client, Too Good To Go transfère l’argent à l’enseigne. Les paniers sont composés de produits frais (sandwichs, salades, viennoiseries, yaourts, fromages), de produits secs (biscuits, chips, gâteaux, bonbons) et de boissons (sodas, jus).

En 2022, plus de 115 000 paniers ont ainsi été commandés sur le réseau VINCI Autoroutes. D’autres initiatives existent sur les aires pour lutter contre le gaspillage alimentaire comme Phenix ou encore Marie Blachère… Une initiative qui s’inscrit dans notre objectif « Aire Zéro Déchet » et notre démarche Ambition Environnement 2030. Soyez les prochains à profiter de ces dispositifs malins et « anti-gaspi » !