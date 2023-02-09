Le phénomène d’autosolisme n’épargne aucune région ! A l’échelle locale, la quasi-totalité des sites étudiés connaît une hausse de l’autosolisme par rapport à la 1ère édition du baromètre réalisée à l’automne 2021. L’Ile de France, l’agglomération de Nantes (sur l’A11 et l’A83) affichent les progressions les plus fortes. A l’opposé, le phénomène connait une baisse notable à Toulon, qui passe d’un taux de 81,2% de véhicules ne transportant qu’un seul passager à 77,4%. La métropole de Bordeaux (A10) ne connaît quant à elle qu’une très légère hausse entre les deux périodes. Principal enseignement de ce baromètre ? Il est urgent de développer le covoiturage qui, non seulement, contribue à réduire les émissions de CO2 mais aussi le temps passé dans les bouchons. VINCI Autoroutes dispose de 46 parkings de covoiturage proposant 3733 places de stationnements gratuites à proximité de son réseau.