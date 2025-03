Si elle est jugée indispensable par les séniors, la conduite est également source d’inquiétude. L’enquête Ipsos publiée par la Fondation VINCI Autoroutes révèle que 93% des 65 ans et plus conduisent, et même plusieurs fois par semaine pour une grande majorité d’entre eux. Or près de la moitié des personnes interrogées considèrent la conduite dangereuse. En avançant dans l’âge, 58% déclarent conduire moins qu’avant. Parmi les raisons invoquées : la peur des autres conducteurs, le stress généré par la conduite, mais aussi la crainte de leur propre comportement. Par ailleurs, 14% des conducteurs séniors affirment qu’ils arrêteraient de conduire s’ils avaient le sentiment de représenter un danger pour les autres usagers de la route.