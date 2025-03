Anxiété, troubles dépressifs… l’enquête met aussi en lumière les effets du manque de sommeil sur la santé mentale. Un lien avéré mais sous-estimé ! 37% des Français qui se déclarent anxieux et 40% qui se déclarent dépressifs sont en effet plus somnolents. Trois quart des personnes qui présentent des troubles psychiques souffrent par ailleurs de troubles de sommeil. Une fois encore, les plus jeunes sont les plus exposés à ces phénomènes, en particulier les 18-24 ans.

A l’occasion de la 25e journée du sommeil, vendredi 14 mars 2025, une soixantaine de centres du sommeil et des structures spécialisées se mobilisent dans près de 60 villes. L’occasion de rencontrer des spécialistes et d’échanger avec eux.

