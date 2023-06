Etape importante dans les travaux d’aménagement de la Porte de Gesvres : après la pose des poutres du pont de la Chapelle-sur-Erdre le 30 mars dernier, la pose de la charpente du viaduc est sur ses appuis, dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 juin 2023.

Cette intervention spectaculaire permet ainsi à cet ouvrage d’art, constitué de 3 travées et d’une longueur de 106 m, de culminer à 6,50 m au-dessus de l’autoroute A11. La charpente de près de 750 tonnes a été positionnée sur les quatre appuis du viaduc, grâce à deux remorques modulaires autopropulsées. Cette étape cruciale et très technique a été réalisée par des experts en ouvrages d’art.



La charpente en place, les équipes procéderont ensuite au bétonnage du tablier et des longrines du viaduc. Ces opérations sont programmées de jour et de nuit, entre le 19 juin et le 12 juillet prochains. Pour des questions de sécurité, les zones du tablier situées au-dessus des voies circulées seront bétonnées de nuit, sous fermeture de la circulation.

Le viaduc est est l’un des trois ouvrages d’art construits dans le cadre du projet d’aménagement de la Porte de Gesvres. Il comprendra 2 voies de circulation et permettra de relier le périphérique est au périphérique nord afin de garantir une meilleure fluidité de la circulation dans le secteur.