Rappelez-vous, en avril 2022, une opération spectaculaire de démolition avait été opérée dans le cadre de l’aménagement de la Porte de Gesvres sur l’autoroute A11. A l’endroit précisément où la route de La Chapelle-sur-Erdre enjambe le périphérique nantais, le pont avait été détruit permettant la réalisation de nouvelles voies d’entrecroisement. Afin de maintenir la circulation durant les nuits de travaux un pont provisoire avait été mis en place, permettant ainsi aux clients de continuer à emprunter cet axe traversé chaque jour par près de 6 000 véhicules.



Durant la nuit du lundi 27 au mardi 28 avril 2023, les 13 premières poutres du nouvel ouvrage d’art situé au-dessus du périphérique nord à Nantes ont ainsi été posées. Une opération d’une très grande précision, menée de nuit afin de limiter au maximum les gênes à la circulation. Ce pont long de 46 mètres est spécialement conçu pour permettre le passage, entre ses piles, de 4 voies de circulation dans le sens Nantes -> Paris et 3 voies dans le sens Paris->Nantes. Cette nouvelle étape s’inscrit dans le projet d’envergure de l’aménagement de la Porte de Gesvres au nord de la métropole nantaise. Un chantier de grande ampleur qui vise à fluidifier les déplacements et garantir plus de confort et de sécurité dans le secteur.



L’opération sur le pont de la route de La Chapelle-sur-Erdre se poursuit la semaine prochaine, durant la nuit du 5 au 6 avril 2023, avec la pose des 13 dernières poutres de l’ouvrage.