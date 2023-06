Alors que l’inflation continue d’impacter le budget des Français, VINCI Autoroutes a décidé de reconduire et amplifier le geste déjà mis en oeuvre l’année dernière pour préserver le pouvoir d’achat des usagers. Toute personne alimentant son abonnement télépéage Ulys Liber-t Vacances au moyen de chèques-vacances entre le 15 juin et le 31 juillet, de 20€ à 250€, bénéficiera de la part de VINCI Autoroutes d’un abondement de 20% de la somme versée. Le montant crédité pourra servir pour le règlement de tout trajet autoroutier futur, qu’il soit effectué cet été ou plus tard.