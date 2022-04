En augmentant la capacité des liaisons entre les deux périphériques et ce dans les deux sens de circulation, les travaux d’aménagement de la Porte de Gesvres vont améliorer la fluidité du trafic. Vous circulez régulièrement dans ce secteur dans le cadre de vos déplacements domicile-travail ? D’ici quelques années, ce nouvel aménagement vous fera gagner 30 % de temps de trajet entre la porte de Rennes et la porte de La Chapelle. Une bonne nouvelle quand on sait que, parallèlement, on estime à 25% la hausse du trafic sur le périphérique ! Autre conséquence, la baisse significative du trafic sur les boulevards urbains Einstein et Cassin. Le trafic sur le périphérique étant plus fluide, les voitures seront moins nombreuses sur ces boulevards qui n’offriront plus le gain de temps proposé désormais par le périphérique.