La définition officielle de la « viabilité hivernale » désigne l’ensemble des actions prises pour combattre les conséquences des phénomènes hivernaux susceptibles de dégrader les conditions de circulation. Dit plus simplement, c’est tout ce que VINCI Autoroutes met en œuvre, l’hiver, pour vous permettre de rouler en toute sécurité. Cette période dure entre 5 et 6 mois (de novembre à avril) et mobilise plus de 2000 collaborateurs qui interviennent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Leur crédo ? Anticiper, intervenir et informer. « Anticiper, c’est tout au long de l’année, explique d’abord dans ce podcast Jean-Yves Frémillon, l’un des référents de la viabilité hivernale chez VINCI Autoroutes. Près de 10.000 heures de formations sont consacrées à la viabilité hivernale ». Plus de 270 stations météo implantées sur le réseau permettent par ailleurs de suivre, en temps réel, l’évolution d’un phénomène météo.