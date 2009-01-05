Podcasts
Sur la piste du Grand Hamster en Alsace
Le nouvel épisode de Sens1, Sens2 vous emmène sur les traces d’un petit mammifère emblème de toute une région. Jadis considéré comme nuisible, le hamster d’Alsace est aujourd’hui une espèce en danger et bénéficie d’un programme sauvegarde piloté par VINCI Autoroutes.
Une rencontre inattendue entre l’autoroute et la biodiversité
Il est brun-roux, son ventre est noir, et il ne vit qu’à l’état sauvage dans les champs alsaciens. Le Grand hamster (ou hamster d’Alsace), espèce en danger critique d’extinction, est au cœur d’un programme inédit mené par VINCI Autoroutes. Pourquoi un concessionnaire autoroutier s’intéresse-t-il à ce petit mammifère ? Parce que la construction de l’A355, le contournement ouest de Strasbourg, a traversé son habitat naturel. Depuis, des mesures ambitieuses ont été mises en place pour assurer sa préservation.
Dans les coulisses d’un « sauvetage » hors norme
Ce nouvel épisode de Sens1, Sens2 vous emmène sur le terrain, à Ittenheim (Bas-Rhin), sur un pont qui enjambe l’autoroute A355. Là, nous retrouvons Emmanuel Rondeau, photographe et « chasseur d’images », venu relever des caméras pour tenter de capter le passage du Grand Hamster. Vous entendrez aussi Arnaud Guillemin, responsable Environnement chez VINCI Autoroutes, et Timothée Gérard, un jeune scientifique qui a consacré sa thèse à cet animal fascinant. Ensemble, ils racontent les défis et les solutions mises en œuvre pour préserver l’espèce : bioducs, « hamsteroducs », cultures favorables, et même des lâchers de hamsters…
Emmanuel parviendra-t-il à filmer le Grand hamster ? Quels secrets se cachent derrière ces passages spécialement aménagés pour permettre au petit mammifère de circuler ? Pour le savoir, plongez dans le nouvel épisode de Sens1, Sens2, sur la piste du Grand hamster, en Alsace !
Sens 1, Sens 2
Sens 1, Sens 2 est le podcast de l’actualité de VINCI Autoroutes. Au fil des épisodes, découvrez les grands sujets sur la vie de l’entreprise. Poussez les portes de l’univers autoroutier pour découvrir nos métiers.
Découvrez ici l'épisode "Sur la piste du Grand Hamster en Alsace".