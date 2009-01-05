Ce nouvel épisode de Sens1, Sens2 vous emmène sur le terrain, à Ittenheim (Bas-Rhin), sur un pont qui enjambe l’autoroute A355. Là, nous retrouvons Emmanuel Rondeau, photographe et « chasseur d’images », venu relever des caméras pour tenter de capter le passage du Grand Hamster. Vous entendrez aussi Arnaud Guillemin, responsable Environnement chez VINCI Autoroutes, et Timothée Gérard, un jeune scientifique qui a consacré sa thèse à cet animal fascinant. Ensemble, ils racontent les défis et les solutions mises en œuvre pour préserver l’espèce : bioducs, « hamsteroducs », cultures favorables, et même des lâchers de hamsters…



Emmanuel parviendra-t-il à filmer le Grand hamster ? Quels secrets se cachent derrière ces passages spécialement aménagés pour permettre au petit mammifère de circuler ? Pour le savoir, plongez dans le nouvel épisode de Sens1, Sens2, sur la piste du Grand hamster, en Alsace !