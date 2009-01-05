Podcasts
Les Jardins de la Voie romaine : quand l’autoroute mène à la solidarité
Dans le nouvel épisode du podcast Sens1, Sens2, partez à la découverte des Jardins de la Voie romaine, une initiative née sur les terres de l’autoroute A19, qui mêle agriculture biologique, insertion professionnelle et engagement territorial. Une histoire inspirante racontée par celles et ceux qui la font vivre.
Les Jardins de la voie romaine, une aventure humaine née sur le chantier de l’A19 à l’initiative de VINCI Autoroutes
Tout commence en 2009, à la fin du chantier de l’autoroute A19 dans le Loiret. Un terrain inutilisé devient le point de départ d’un projet inédit : créer un jardin maraîcher bio à vocation sociale. Avec le soutien du Réseau Cocagne, l’association Les Jardins de la Voie romaine voit le jour. Aujourd’hui, elle compte quatre sites dans le département, dont la Roseraie de Morailles, véritable havre de reconnexion humaine et sociale. Dans ce nouvel épisode du podcast Sens1, Sens2, Marc Bouron, directeur général adjoint de VINCI Autoroutes et président de l’association, revient sur les débuts de cette aventure. Marith Cochard, directrice de la Roseraie, partage son quotidien, aux côtés de Céline et Dylan, deux salariés en insertion qui témoignent avec émotion de leur parcours.
Des lieux qui changent des vies… et les territoires
Au fil des années, les Jardins de la Voie romaine sont devenus bien plus qu’un projet agricole : un acteur majeur de l’économie sociale et solidaire. Timothée Huck, directeur de l’association, raconte comment ces tiers-lieux ont su s’ancrer dans les politiques sociales locales, tout en redonnant vie à des zones rurales oubliées. Le podcast évoque aussi le Relai des 3 Écluses, une ancienne auberge transformée en ferme bio, boutique et café, et vous dévoile les coulisses d’un projet ambitieux : la future aire du Loiret sur l’A19. Première aire de services à être gérée par une entreprise d’insertion, elle proposera courant 2026 une restauration bio et locale, avec 20 % de salariés en insertion.
