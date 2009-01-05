Tout commence en 2009, à la fin du chantier de l’autoroute A19 dans le Loiret. Un terrain inutilisé devient le point de départ d’un projet inédit : créer un jardin maraîcher bio à vocation sociale. Avec le soutien du Réseau Cocagne, l’association Les Jardins de la Voie romaine voit le jour. Aujourd’hui, elle compte quatre sites dans le département, dont la Roseraie de Morailles, véritable havre de reconnexion humaine et sociale. Dans ce nouvel épisode du podcast Sens1, Sens2, Marc Bouron, directeur général adjoint de VINCI Autoroutes et président de l’association, revient sur les débuts de cette aventure. Marith Cochard, directrice de la Roseraie, partage son quotidien, aux côtés de Céline et Dylan, deux salariés en insertion qui témoignent avec émotion de leur parcours.