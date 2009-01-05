Podcasts
La construction du Duplex A86, une épopée souterraine hors norme !
Dans le nouvel épisode du podcast Rétrotoroute, revivez l’épopée d’une infrastructure hors-norme en Ile-de-France : le Duplex A86. Construit à près de 90 mètres sous terre, ce tunnel à double sens a relevé d’incroyables défis techniques, humains et d’aménagement du territoire. Un chantier titanesque et une aventure humaine unique.
Un ouvrage unique né d’un immense défi d’aménagement du territoire
À l’aube des années 1990, il reste 10 kilomètres à construire pour achever la grande « rocade » de l’A86 autour de la région parisienne. Un tronçon sensible, situé entre Rueil-Malmaison et Vélizy, en plein cœur d’un environnement boisé et protégé. La solution imaginée alors par Cofiroute est inédite : creuser une autoroute souterraine à deux niveaux, réservée aux véhicules légers, afin d'éviter tout croisement et de fluidifier durablement la circulation dans l’ouest parisien. Dans cet épisode, André Broto, ancien directeur de la construction de Cofiroute et spécialiste des mobilités, revient sur cette vision avant-gardiste et sur les choix qui ont façonné ce tunnel aujourd’hui essentiel.
Un chantier titanesque : innovations, risques et prouesses techniques
Creuser un tunnel de 10 kilomètres sous 90 mètres de profondeur nécessite un savoir-faire exceptionnel. Les équipes imaginent alors une machine spectaculaire : un tunnelier de 3 000 tonnes et long de 200 mètres, baptisé Emma. Une véritable usine souterraine, capable de broyer, évacuer et construire simultanément la paroi du tunnel. Fabienne Laurenceau, à l’époque responsable des relations extérieures sur le projet, raconte l’un des moments forts : l’incendie du 5 mars 2002 ayant piégé 19 ouvriers sous terr et qui – par chance- n’a fait aucune victime. Autre voix essentielle, celle de Michel Deffayet, ancien expert du Centre d’études des tunnels, qui explique comment le dramatique incendie du Mont-Blanc en 1999 a transformé en profondeur les normes de sécurité des tunnels et influencé la conception du Duplex A86.
Un tunnel sûr, fluide… et plébiscité par les conducteurs depuis 15 ans
Avec ses dispositifs anti-incendie renforcés, ses puits de secours extérieurs et sa configuration à deux niveaux écartant les risques de collision, le Duplex A86 bénéficie d’un niveau de sécurité unique. Depuis son inauguration en 2011, il offre un gain de temps considérable aux automobilistes franciliens, devenant l’une des infrastructures les plus performantes de la région. C’est en effet le seul ouvrage en Ile-de-France qui permet de parcourir 10 kilomètres en seulement 10 minutes. Entre souvenirs de chantier, coulisses d’ingénierie et regards d’experts, ce nouvel épisode de Rétrotoroute dévoile l’histoire d’un ouvrage exceptionnel, aussi innovant qu’indispensable !
La construction du Duplex en images
Rétrotoroute
Rétrotoroute est le podcast qui jette un œil dans le rétro ! Cette collection vous propose de remonter le temps et vous plonge dans les grandes dates qui ont fait l’histoire de VINCI Autoroutes et du monde autoroutier.
