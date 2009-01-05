Creuser un tunnel de 10 kilomètres sous 90 mètres de profondeur nécessite un savoir-faire exceptionnel. Les équipes imaginent alors une machine spectaculaire : un tunnelier de 3 000 tonnes et long de 200 mètres, baptisé Emma. Une véritable usine souterraine, capable de broyer, évacuer et construire simultanément la paroi du tunnel. Fabienne Laurenceau, à l’époque responsable des relations extérieures sur le projet, raconte l’un des moments forts : l’incendie du 5 mars 2002 ayant piégé 19 ouvriers sous terr et qui – par chance- n’a fait aucune victime. Autre voix essentielle, celle de Michel Deffayet, ancien expert du Centre d’études des tunnels, qui explique comment le dramatique incendie du Mont-Blanc en 1999 a transformé en profondeur les normes de sécurité des tunnels et influencé la conception du Duplex A86.