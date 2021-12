Marché de Noël de Strasbourg

C’est l’un des événements les plus prisés d’Alsace ! Chaque année, 2 millions de visiteurs se pressent pour découvrir Strasbourg, capitale de Noël, un mois d’illuminations et de féerie pour célébrer la Nativité et les fêtes de fin d’année. Mais connaissez-vous les origines du marché de Noël à Strasbourg ? Tout commence au Moyen Âge, quand le « Klausenmärik » (le marché de la Saint-Nicolas) se tient autour de la cathédrale. Culminant à 142 mètres, l’édifice achevé en 1439 est alors le plus haut de la chrétienté. Le marché de Noël se tient, à cette époque, autour du 6 décembre et se compose de baraques qui accueillent des ciriers, des selliers, des merciers mais aussi des herboristes et des marchands de pain d’épices. En 1570, du haut de la chaire de la cathédrale, le prédicateur luthérien Johann Flinner s’oppose violemment au culte des saints et en particulier à la figure épiscopale de Saint-Nicolas. Considéré comme un reliquat du papisme, le Klausenmärik est interdit et est remplacé par le « Christkindelsmärik », ou marché de l’Enfant Christ, qui se tient trois jours avant Noël.