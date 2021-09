Bateaux promenades de Strasbourg

Quoi de plus normal que de faire votre première escale sur une île ? Nichée dans les bras de l’Ill, la Grande Ile de Strasbourg (ça ne s’invente pas) vous fait faire un saut de plusieurs centaines d’années en arrière, jusqu’aux XVe et XVIe siècles. Le temps que l’écluse se remplisse, et voilà votre bateau promenade plongé en plein cœur de la Petite France, quartier emblématique et pittoresque de la capitale alsacienne. Tranquillement, vous flottez au milieu des maisons à colombages, si proches qu’elles semblent construites à même la surface de l’eau. Les branches des arbres les plus touffus s’invitent même à bord de l’embarcation en été. Ancien repaire des pêcheurs et des artisans, la Petite France semble figée dans le temps : ses moulins, ses églises, son barrage classé Monument historique et ses ponts de bois sont visibles, tels qu’ils ont toujours été, et vous laissent l’impression de flâner dans les ruelles d’un village riche en traditions. Au détour d’un virage, voilà que surgit la maison des Tanneurs, qui fait crépiter de flashs votre bateau promenade. Sa façade immaculée et striée de bois sombre en font la star des rives du quartier.